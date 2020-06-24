إب.. وقفة إحتجاجية لباعة ومواطنين ضد جرف ممتلكاتهم من قبل مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

إب - الخليج 365

نظم باعة ومواطنون، وقفة إحتجاجية، بمدينة إب، ضد إنتهاكات تعرضوا لها من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقال شهود عيان إن باعة ومواطنين نظموا وقفة إحتجاجية أمام مبنى محافظة إب، رفضا لما تعرضوا له من قبل مليشيا الحوثي، حيث قامت بجرف بسطاتهم وممتلكاتهم بشكل همجي تسبب بخسائر مادية كبيرة.

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وأكد المحتجون تعرضهم للظلم والإجحاف، وجرف مصدر رزقهم دون سابق إنذار، ودون مراعاة لمصالح وكرامة أصحاب البسطات، وأن ما تعرضوا له، إغلاق اخر منافذ العيش الكريم من قبل المليشيا الإنقلابية.

ودمرت مليشيا الحوثي أكثر من 150 بسطة وكشك في منطقة "شبان" بعزلة المكتب بمديرية جبلة، جنوب مدينة إب، وسط إستياء واسع في أوساط المواطنين، في الوقت الذي لم تتعرض بسطات وممتلكات تجار كبار ونافذون في "شبان" لأي اعتداء من قبل جرافات مكتب الأشغال.

وأفاد المحتجون أن الحملة التي تعرض لها بسطاء الناس، لم تكن من أجل إنهاء الزحام ولكنها كانت خدمة لأحد المستثمرين من قيادات مليشيا الحوثي والذي قام بعمل سوق ويرغب بأن يستأجر منه الباعة بعد أن تم تدمير بسطاتهم واكشاكهم.

وقال المحتجون أن مكتب الأشغال منحهم تراخيص محلاتهم ويتم أخذ مبالغ مالية منهم مقابل السماح لهم بالعمل، في الوقت الذي يتعرضون لإبتزاز وفرض جبايات بين الفينة والأخرى.