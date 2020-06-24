شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اجتماع عاجل لجميع مستشاري الرئيس هادي وتسريبات عن قرارات هامة ستصدر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر خاص ان الرئيس عبدربه منصور هادي استدعاء جميع مستشاريه إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك لإجراء بعض المناقشات حول تنفيذ اتفاق الرياض.

واكدت المصادر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتضم الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى”

مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن

عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار

إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا

15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن



وأشار المصدر ان الحكومة تشمل تعيين عبدالعزيز جباري نائب لرئيس الوزراء لشئون السياسية، والأستاذ عبدالملك المخلافي نائب لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وأحمد صالح العيسي نائب لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، والدكتور ناصر الخبجي نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصادية، وأحمد الميسري نائب لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن.

واكدت المصادر تعيين الفريق صغير بن عزيز وزيرا للدفاع، وأحمد سعيد بن بريك محافظا لعدن، وسوف ينشر مرقع المشهد الدولي في وقت لاحقاً التفاصيل الكاملة حول تشكيل الحكومة. كما تضم الحكومة ثلاثين عضوًا من جميع الأحزاب السياسية وستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملها.

المصادر أكدت أن الطائرة الرئاسية اقلعت من مطار القاهرة صباح اليوم باتجاه الرياض وعلى متنها جميع المستشارين.



