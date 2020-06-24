شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السورية جانيار حسن موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا جريئة على حسابها بالانستجرام .

وظهرت الفنانة السورية جانيار حسن والتي جسّدت شخصية نعمة في مسلسل باب الحارة باطلالات مختلفه بالفساتين القصيرة ، والهوت شورت ، والتوب مكشوف الصدر، ولها صور على البحر تميزت بأزياء عارية مثيرة ، عرّضتها لانتقادات لاذعة من متابعيها .

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وتحرص جانيار على مشاركة إطلالاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعبر المتابعون عن إعجابهم بهذه الإطلالات ، لكنهم يصفون بعضها بالجرأة والإثارة.

وعرفت جانيار حسن من خلال دورها في مسلسل باب الحارة ، فقد شاركت فيه وقدمت شخصية بنت أبو ظافر " نعمة" في الجزء السادس من المسلسل.

بالإضافة الى هذا الدور التي لمعت فيه نعمة باب الحارة كما يسميها جمهورها وبانت موهبتها ، شاركت في مسلسل " أبوجانتي" مع الفنان السوري سامر المصري ، ومع الفنان ياسر العظمة في مسلسل مرايا.



وكانت آخر إطلالات "نعمة" جانيار حسن ، فستان بلون ترابي مميز ، قصير، ومع صدر مفتوح ، وتزينت بشعر طويل ، ومكياج يتناسب مع الاطلالة ، وصندل باللون البيج . حيث لاقت الإطلالة ردود فعل مختلفة منها المؤيد ومنها السلبي ، الذي انتقدها بشدة.

يشار إلى ان الفنانة جانيار حسن من مواليد العام 1991 ، ودرست في معهد السياحة ، ودخلت عالم الفن في العام 2010، وآخر أعمالها كان في العام 2017 في مسلسل عطر الشام .