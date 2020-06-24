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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الإجرامية الأحياء السكنية جنوب غرب مدينة التحيتا في محافظة الحديدة، وتسبب الاستهداف الحوثي بأضرار بالغة بمنازل المواطنين.
وقال أهالي التحيتا، إن مليشيات الحوثي المتمركزة في المزارع قامت بإستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين الأهلة بالسكان جنوب غرب مدينة التحيتا بالأسلحة المتوسطة منها سلاح م.ط23.
وأضاف الأهالي أن الاستهداف الحوثي أدى إلى نزوح بعض الأسر والعائلات نتيحة القصف الحوثي الهمجي الذي يطال الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالمديرية.
وأشار الأهالي أن الأضرار التي ألحقها الاستهداف الحوثي في منازل المواطنين هي خير شاهد على إجرام وبشاعة هذه المليشيات الموالية لإيران.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين حيث تقوم باستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل يومي في التحيتا، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى منذ انطلاق الهدنة الأمنية بالحديدة
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