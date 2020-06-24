"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس حار نسبيا نهارا مع تواجد للعوالق الترابية واحتمال تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة والتي قد يصاحبها هطول امطار متفرقة خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية منها وقد تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع , لحج وابين.

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والمناطق الساحلية، أجواء شديدة الحرارة ورطبة , صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال تكون السحب الركامية في فترة ما بعد الظهرعلى المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية والغربية مع رياح معتدلة الى نشطة السرعة احيانا تصل اقصى سرعة لها 24 عقده مثيرة للغبار والاتربة.

أما المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة ومغبرة نسبيا على صحاري محافظات (المهرة ، حضرموت ، شبوة ، مأرب والجوف ) والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 20عقده.

أرخبيل سقطرى :- اجواء غائمة جزئيا بشكل عام، والرياح الموسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20- 35عقدة.

ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة نهارا و كذلك قاطني المناطق الساحلية عموما من الاجواء الحارة والرطبة الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية من الرياح الشديدة وارتفاع الامواج واضطراب البحر المواطنين في المرتفعات الغربية المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الودية حفاظا على سلامتهم.