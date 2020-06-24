- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.
وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس حار نسبيا نهارا مع تواجد للعوالق الترابية واحتمال تشكل خلايا من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة والتي قد يصاحبها هطول امطار متفرقة خاصة المرتفعات الجنوبية الغربية منها وقد تمتد الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع , لحج وابين.
والمناطق الساحلية، أجواء شديدة الحرارة ورطبة , صحوة الى غائمة جزئيا مع احتمال تكون السحب الركامية في فترة ما بعد الظهرعلى المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية والغربية مع رياح معتدلة الى نشطة السرعة احيانا تصل اقصى سرعة لها 24 عقده مثيرة للغبار والاتربة.
أما المناطق الصحراوية أجواء شديدة الحرارة ومغبرة نسبيا على صحاري محافظات (المهرة ، حضرموت ، شبوة ، مأرب والجوف ) والرياح معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل اقصى سرعة لها 20عقده.
أرخبيل سقطرى :- اجواء غائمة جزئيا بشكل عام، والرياح الموسمية جنوبية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 20- 35عقدة.
ونبه المركز الوطني للارصاد المواطنين في المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة نهارا و كذلك قاطني المناطق الساحلية عموما من الاجواء الحارة والرطبة الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وفي السواحل الجنوبية والشرقية من الرياح الشديدة وارتفاع الامواج واضطراب البحر المواطنين في المرتفعات الغربية المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الودية حفاظا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.