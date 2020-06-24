بدء نشر مراقبين عسكريين في أبين لتنفيذ وقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول مراقبين عسكريين من القوات المشتركة إلى محافظة أبين، وبدء نشرهم على الأرض لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الشامل .. وفق “العين“.



وجدد التحالف في بيان، تأكيده على الأطراف اليمنية ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وخفض التصعيد لعودة الأوضاع الطبيعية وتنفيذ اتفاق الرياض.

من جانبه، السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر عبر حسابه على "تويتر" قائلا إن التحالف بدأ في نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في أبين بالتنسيق مع قوات الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وناشد آل جابر الإعلاميين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي دعم الجهود الصادقة لحقن الدماء وتنفيذ اتفاق الرياض.

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وبدأت الحياة تعود مجددا إلى اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره مفتاحا رئيسيا للسلام المنشود، وخطوة هامة تعرضت طيلة الأشهر الماضية لمؤامرات وعراقيل إخوانية، ستزيل شبح الانقسام داخل صفوف القوى المناهضة للانقلاب الحوثي.

وقوبل إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، عن توصل الحكومة والمجلس الانتقالي، إلى تفاهمات وموافقة على وقف شامل لإطلاق النار مع وقف كافة أشكال التصعيد بترحيب من قبل طرفي اتفاق الرياض، والشارع اليمني أجمع، باعتبار ذلك خطوة مهمة لنزع التوتر بالمدن المحررة.

ومنذ توقيع اتفاق الرياض في الـ5 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، سعت العناصر الإخوانية إلى وأد الاتفاق خدمة للمشروع الحوثي، وخلافا لسلسلة من الحملات الإلكترونية الممنهجة، كان التصعيد العسكري ومحاولة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن، أحد أبرز الأوراق التي راهن عليها محور قطر ـ تركيا.

وجنّد تنظيم الإخوان، مئات الخلايا الإلكترونية للنيل من الاتفاق اض وزرع المكائد بين دول التحالف العربي والشرعية والنيل من الوجود السعودي في مدن الجنوب، بعد سنوات من التحريض على القوات الإماراتية بمدينة عدن.

وفي مقابل التغاضي التام عن الجرائم الحوثية بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، عمدت الخلايا الإخوانية على تأجيج الأوضاع بالمحافظات المحررة، وخصوصا عدن وحضرموت وسقطرى، خدمة للمشروع الإيراني التركي القطري من جهة، وخوفا من انتهاء الهيمنة الإخوانية على مفاصل القرار داخل أجهزة الدولة التي سيطوي صفحاتها تنفيذ اتفاق الرياض.