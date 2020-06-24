محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً عبر الانترنت بالإخوة وكلاء المحافظة ومديري المرافق الخدمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اجتماعاً عبر الانترنت بالإخوة وكلاء المحافظة ومديري المرافق الخدمية في ساحل ووادي حضرموت.



وأكد المحافظ أهمية اللقاء في متابعة قضايا المحافظة الملحة وسير العمل في تنفيذ التكليفات التي وجه بها الوكلاء والمسؤولين في المرافق التنفيذية.

وشدّد المحافظ على أهمية تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وخصوصاً الكهرباء ومواجهة أخطار كورونا وأضرار السيول في المديريات الغربية.

ودعا المحافظ الى رفع وتيرة العمل وبذل جهود مضاعفة في قطاع الكهرباء للتخفيف عن المواطنين ووضع الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي خلل أو خروج أي مولد عن الجاهزية، في ظل توفير السلطة المحلية بالمحافظة لجميع مقومات العمل واحتياجاته من مشتقات ووقود.

وتطرّق المحافظ الى الجانب الوقائي الطبي من فيروس "كورونا"، مستعرضاً الجهود لتوفير المستلزمات الوقائية، والتوجيه بزيادة ساعات السماح من حظر التجوال من الساعة 6 صباحاً الى 6 مساءً مراعاةً لظروف المواطنين ومصادر أرزاقهم وأعمالهم الخاصة، مشيراً الى متابعات السلطة المحلية لتوفير المحاليل والمسحات والأجهزة اللازمة لمواجهة الوباء.

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وفيما يتعلق بأضرار السيول على المديريات الغربية وبعض مديريات المحافظة، وجه المحافظ الوكيل الفني رئيس لجنة الأضرار برفع تقرير عاجل يتضمن جميع جوانب الحصر لمختلف القطاعات والدراسات اللازمة لبدء عملية الإصلاحات والإعمار خصوصاً في قطاعات الطرقات والمياه والكهرباء، مشيراً الى مواصلة تسيير حملات الإغاثة والتوجيه بتسيير حملة جديدة خلال هذين اليومين.

واستمع المحافظ الى ردود وايضاحات وكلاء المحافظة والمسؤولين في مكتبي الصحة العامة والسكان بساحل ووادي حضرموت، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالساحل والوادي، والكهرباء بساحل حضرموت، حيث أشارت ايضاحات الوكيل الفني رئيس لجنة الحصر ومدير مؤسسة مياه ساحل حضرموت الى مواصلة جهود الحصر وإعداد الدراسات الفنية لتوقيع العقود لعدد من المشاريع الحيوية لمعالجة الأضرار في المديريات الغربية خصوصاً في قطاعات الطرقات والمياه، والبدء الفعلي بإعادة ضخ المياه للمواطنين في جزول والصدارة والجول، فيما أكد مدير مؤسسة مياه الوادي الحاجة الماسة لإعادة استئناف العمل في مشروعي الصرف الصحي لمديريتي سيئون وتريم.

وأشارت ايضاحات المسؤولين في قطاعي الصحة بالساحل والوادي، الى جهود محاصرة وباء "كورونا" وتراجع حالات الوفاة بفضل الله في الوادي والساحل، وجهود عمال الصحة في هذا الجانب، متطرقين الى أبرز الاحتياجات التي يجري العمل على توفيرها لمراكز العزل والمستشفيات بالتنسيق مع المحافظ.

كما استمع المحافظ الى ايضاحات حول وضع الكهرباء في الساحل، موجهاً بتفعيل جميع الكادر بمؤسسة الكهرباء ووضع المعالجات مبكراً لأي أعطاب أو خلل، ووجه المحافظ بسرعة توفير ثلاث سيارات مع أطقمها الفنية بمؤسسة كهرباء الساحل لضمان معالجة أي اختلالات في الكهرباء والتفاعل مع ملاحظات واتصالات المواطنين من خلال توفير خطي تلفون وغرفة طوارئ للكهرباء، وتوفير العدد الكافي من المناوبين في عمليات الكهرباء، واستمع المحافظ في اللقاء الى المساعي لزيادة الإيرادات المحلية.

وأعرب المحافظ عن شكره لجهود الوكلاء وجميع منتسبي المرافق التنفيذية، وحيّا تفاعل والتزام المواطنين مع الكثير من الاجراءات التي تنفذها السلطة المحلية بالمحافظة، مؤكداً أنه في تواصل مستمر مع المسؤولين في الساحل والوادي، ومع القيادة السياسية والمنظمات الداعمة لتوفير الدعم والاحتياجات اللازمة خصوصاً للقطاعات الخدمية والطبية.

حضر اللقاء، وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية د.أحمد باصريح، والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير كهرباء ساحل حضرموت م.عبدالله حمران، ومديري مؤسستي المياه والصرف الصحي بالساحل والوادي م.وهيب غانم وعامر العامري، ومديري الصحة العامة والسكان بالوادي والساحل د. هاني العمودي ود.عبدالله كعيتي، ومدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت فهمي بن شبراق.