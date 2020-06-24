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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يغري أطفال بالحديدة لممارسة الدعارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
قالت مصادر مطلعة أن القيادي الحوثي حسن احمد الجديري المكنى (بابو علي) من مواليد أمانة العاصمة والذي يعمل مشرف وقائي في شرطة الرعيني بمحافظة الحديدة يقوم بارتكاب عددا من الجرائم في أوساط شباب واطفال الحديدة.
واكدت المصادر أن المدعو الجديري بالإضافة لكونه يعمل رجل استخبارات لمليشيات الحوثي فانه يقوم باعتقال الشباب والزج بهم في محرقة جبهات القتال.
واضافت المصادر ان المدعو يعتبر من اهم القيادات الحوثية المسؤولة عن شبكات الدعارة والتي يمارسها مع الاطفال بمشاركة بعض القيادات الحوثية وفي حال رفضهم يقوم بتوجيه التهم الكيدية لهم والأعتداء عليهم والاغتصاب.
وتواصل جماعة الحوثي ارتكاب مزيدا من الجرائم الإنسانية بحق أطفال وشباب محافظة الحديدة والشعب اليمني منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في العام 2015 م
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