أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/487179/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في مأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/487192/ قتلى وجرحى بقصف للتحالف في كتاف شرق صعدة https://www.elyamnelaraby.com/487196/ Advertisements الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/487197/ إصابة مواطن ونجله بانفجار لغم حوثي في حجة https://www.elyamnelaraby.com/487199/ "المشتركة" تكسر 4 هجمات حوثية في شمال وغرب الضالع https://www.elyamnelaraby.com/487202/ بالفيديو.. جهود "العسكرية الثانية" في تثبت الأمن بحضرموت خلال السنوات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/487206/

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