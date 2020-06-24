شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة تدمر الكليتين والكثير من اليمنيين يمارسونها بجهل ,, والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادات سيئة تدمر الكليتين والكثير من اليمنيين يمارسونها بجهل ,,



أن تدمر الكلى. وأثبتت دراسات طبية متعددة أن حبس البول يتسبب في تكون الحصوات وقد ينتج عنه فشل في عمل الكليتين، بالإضافة إلى عدم شرب كمية كافية من الماء حيث يؤدي ذلك إلى تراكم الفضلات والسموم في الجسم ما قد يتسبب في إحداث تدمير شديد في الكلى. يذكر أن الكثير من اليمنيين يقعون في هذه العادات خاصة أثناء ساعات المقيل التي تبدأ عند البعض من ساعات العصر وتمتد إلى وقت متأخر من الليل. كما نبه الخبراء إلى أن تناول المزيد من السكريات والملح يزيد كمية البروتين أو ما يسمى “الزلال” في البول وهو دليل مبكر على حدوث مشكلة في الجهاز البولي. وفي ذات السياق يحذر الأطباء الأشخاص الذين يضطرون إلى حرمان أنفسهم من النوم خاصة في ساعات الليل ، لأن الجسم يحتاج إلى ساعات نوم كافية ليلا من أجل اصلاح الكلى من الضرر. وأورد الخبراء عادات أخرى تؤثر على عمل الكلى بشكل سليم مثل الافراط في شرب القوة لاحتواءها على مادة الكافيين وسوء استخدام مسكنات الألم بالاضافة إلى الافراط في تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء لأنها تزيد الصغط على الكى وتجهدها.

