شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عسكرية سعودية تصل إلى أبين لمراقبة وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت، اليوم الأربعاء، لجنة عسكرية سعودية إلى محافظة أبين جنوبي اليمن، لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، غداة تصاعد حدة القتال بين الطرفين.

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن لجنة مراقبين من قوة الواجب السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في عدن وصلت على متن مدرعات إلى خطوط التماس بين الجيش اليمني وتشكيلات المجلس الانتقالي في جبهة الشيخ سالم بمديرية خنفر شرق مديرية زُنجبار مركز محافظة أبين، وهي الأكثر توترا، وأسفرت الساعات الماضية عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين فيها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف أن قوات كل من الجيش اليمني والمجلس الانتقالي، استقبلت المراقبين السعوديين، وأبدت استعدادها التعاون معهم لإيقاف خروقات وقف إطلاق النار التي يتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذها.

وكان التحالف العربي أعلن، الاثنين الماضي، استجابة كل من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوته وقف إطلاق النار وإيقاف التصعيد العسكري في محافظة أبين، مشيرا إلى نشره مراقبين لتثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين.