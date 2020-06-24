شكرا لقرائتكم خبر عن علم جديد في سقطرى ومفاجأة كبيرة للمجلس الانتقالي و الامارات بعد الانقلاب الذي قادته في الجزيرة .... شاهد الصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد جزيرة سقطرى معركة من نوع اخر منذ اشهر تعاظمت مؤخرا. والمعركة هذه معركة اعلام بين الاطراف المختلفة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

وبعد اشهر على رفع اعلام السعودية والامارات واليمن والجنوب فوجى الاهالي برفع علم جديد. والعلم الجديد الذي تم رفعه هو علم السلطنة المهرية. وباتت الفعاليات الجماهيرية في سقطرى ومناطق اخرى في جنوب اليمن ساحة لرفع اعلام متعددة ومختلفة.



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