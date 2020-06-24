شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبي: السيسي لم يكن متحيزا ودفع الجميع للحوار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، التحية والتقدير للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مواقفه الداعمة للشعب الليبي تاريخية ولن ينساها الليبيون.وأوضح صالح، في حوار مع وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية، أن السيسي، في الأزمة الليبية، طالب بأن يبقى كل طرف في مكانه وعلى الجميع الاتجاه للتوافق عبر الحل السياسي حسب مخرجات مؤتمر برلين ولم يهدد ولم يهاجم أي طرف.

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وأكد صالح إن السيسي لم يكن متحيزا لموقف على حساب موقف، كما أن تدخل مصر لا يعد دعما لطرف على آخر، بل إن الرئيس السيسي يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائما للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول.

كما وجّه عقيلة صالح تحية للشعب المصري، مؤكدا أنه صاحب تاريخ طويل في دعم ليبيا على مر التاريخ، معبرا عن ثقته في أن مصر لن تخذل الليبيين ولن تتخلى عنهم ولن تتركهم لظالم أو عدو يريد أن يعتدي على الشعب الليبي.

واستعرض رئيس مجلس النواب الليبي العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مؤكدا أن رجالات مصر وقادتها منذ عدة عقود يقومون بدعم الشعب الليبي ويرسلون الغذاء والدواء، كما أن مصر شهدت تأسيس الجيش الليبي عام 1940، ودعمه لتحرير ليبيا من الاحتلال، مشيرا إلى أن مصر هي المأوى الأمين لكل من يريد الأمن والأمان.