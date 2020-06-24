شكرا لقرائتكم خبر عن قاليباف: إسرائيل تشهد انهيارا داخليا... وقضية فلسطين تشغل بالنا منذ قيام الثورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، إن القضية الفلسطينية هي من القضايا التي تشغل إيران منذ الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني.

والتقى قاليباف، اليوم الأربعاء، سفير فلسطين لدى طهران صلاح الزواوي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، وأكد قاليباف إن "الكيان الصهيوني المصطنع يواجه الانهيار الداخلي سياسياً واجتماعياً". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن "قضية فلسطين هي قضية الاسلام قبل ان تكتسب طابعا سياسيا وكان الإمام الخميني، وأنصاره يحملون هموم فلسطين منذ مرحلة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية، وبعد انتصارها ازدادت أهميتها بين جميع أوساط الشعب الإيراني".

ولفت إلى "ضرورة الثبات في نهج المقاومة لغاية تحقيق الانتصار".

وأكد على أن "دعم إيران للشعب الفلسطيني وغزة یدلل على مبدأية سياساتها حيال هذه القضية".

وقال إن إسرائيل كانت "تتصور أن شبان فلسطين سينسون أرضهم وتاريخهم مع تقادم الزمن والأجيال إلا أنهم باتوا الیوم أكثر عزيمة وثباتا على صون مبادئهم وأهدافهم رغم انقضاء 7 عقود على احتلال أرض فلسطين التاريخية والمعاناة والمصائب والتشرد والحروب".