شكرا لقرائتكم خبر عن بيان صادر عن القيادة المحلية اللانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى والان مع التفاصيل

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br /> أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، بياناً هاماً فيما يلي نصه:

لقد تابعت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة ارخبيل سقطرى، ماتناقلتة القنوات الإخبارية الإخوانية (حزب الاصلاح) في مواقعهم الالكترونية من معلومات غير صحيحة، تتهم فيها المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته في سقطرى بمداهمة منزل ناظم أحمد عبدالله محروس، شقيق المحافظ السابق والهارب، مؤكدة إن ذلك يعتبر إدعاء باطلاً لا أساس له من الصحة ويفتقد إلى مهنية الإعلام ومصداقيته.

وعلية فإن المجلس الانتقالي الجنوبي وقواته العسكرية من الجيش والأمن في محافظة أرخبيل سقطرى ينفون نفياً قاطعًا كل ما تناقلته هذه القنوات والمواقع الإخبارية التابعة لجماعة الإخوان، ويؤكد على أنه ليس من شيم رجال وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى القيام بهذه الأعمال بعد إعلان العفو العام عن المغرر بهم في الأحداث الأخيرة.

مؤكدين أن هذه الأخبار تعتبر قلب للحقائق والواقع، حيث عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على استتباب الأمن ونزع المظاهر المسلحة والنقاط، وإعادة سقطرى إلى وضعها الطبيعي، والحفاظ على السكينة العامة للمحافظة، ولا غرابة أن تقوم قنوات ومواقع الإصلاح بصناعة ونشر الأكاذيب بعد فشل حزبهم في إدارة سقطرى إدارياً وأمنياً واقتصادياً.

والله من وراء القصد

القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي

محافظة أرخبيل سقطرى

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