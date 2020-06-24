شكرا لقرائتكم خبر عن صور مروعة .. ثعبان ضخم يباغت شاب ويعتصر جسمة بطريقة بشعة ..وهكذا كانت النهاية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:55 مساءً - إذظهرت عليك هذهي الاعراض أثنا النوم فأنت مصاب بأمراض القلب أفعى الكوبرا تنتقم من طباخ وتنهي حياته بعد عشرين دقيقة من قطع رأسها وإعداد وجبة غداء من لحمها "فيديو مرعب " عاجل : اردوغان يفحم السيسي باول ردله على دخول القوه المصريه ليبيا بقوه عسكريه ظخمه ... تفاصيل Advertisements فيديو صــــــادم.. أسد مفترس يلتهم 70 غزال و135 شخص ..وعندما داهمت الشرطة كوخه وجدت مفاجأة لاتخطر على البال !! "شاهد " عــاجل : الحزن يخيم على السعودية بسبب كارثة مروعة جعلت كل السعوديين في كافة المدن يُصابون بالحزن "صور +تفاصيل صــــادمة " عــــــاجل : مصر تباغت الجميع وتنفذ هجوم على أثيوبيا "تفاصيل" ومن الحب ماقتل : الشاب الذي اعلن حبه ل زين الشام ابنت الرئيس بشار الاسد لقاء حتفه ومصير الجثه مجهول ..تفاصيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور مروعة .. ثعبان ضخم يباغت شاب ويعتصر جسمة بطريقة بشعة ..وهكذا كانت النهاية !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.