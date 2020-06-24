شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مفيدة جدا لمرضى الضغط المرتفع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 03:55 مساءً - يعد البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية لمرضى الضغط المرتفع، حيث يساعد على طرد الصوديوم من الجسم عن طريق البول، وتخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية، ويعتبر تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يوميا ضروريا للوقاية من مضاعفات هذا المرض.

1-البطاطس

جديد الخليج 365

تتميز البطاطس باحتوائها على 515 ملليغراما من البوتاسيوم في الثمرة الواحدة التي يًقدر حجمها 136 غراما، أي بمعدل 12% من الحصة اليومية اللازمة للجسم، كما تعد مصدرًا جيدًا للحصول على الألياف والكربوهيدرات وفيتامين A. وبالتالي تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

2-السبانخ

تعد السبانخ واحدة من الخضروات الغنية

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بالعناصر الغذائية مثل فيتامين A والماغنسيوم وفيتامين K وحمض الفوليك، كذلك فإن تناول 3 أكواب من السبانخ الطازجة (100 جرام) يكسب الجسم 558 ملليجرام من البوتاسيوم (12% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم).

3-البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من المياه، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية بها واحتوائها على 640 ملليجرام من البوتاسيوم في 572 جرام (أي 81 فقط من حجم البطيخة الواحدة).

4-الفاصوليا البيضاء

يحتوي كوب من الفاصوليا البيضاء المطبوخة على 829 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 18% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم، إلى جانب الألياف التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء.

4-الفاصوليا البيضاء

يحتوي كوب من الفاصوليا البيضاء المطبوخة على 829 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو ما يعادل 18% من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم، إلى جانب الألياف التي تزيد الشعور بالشبع والامتلاء.

5-الموز

توفر ثمرة متوسطة من الموز (179 غ) حوالي 422 ملليغراما من البوتاسيوم، كما تحتوي على

فيتامين سي وفيتامين B6 والماغنسيوم والمنجنيز والألياف ومضادات الأكسدة وغيرها.

7-الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية وفيتامين K وحمض الفوليك، إلى جانب 487 ملليغراما من البوتاسيوم في كل 100 غرام فقط من تلك الثمار، أي أن تناول ثمرة كاملة من الأفوكادو يكسب الجسم 20% من الحصة اليومية اللازمة من البوتاسيوم، ويساهم في خفض .

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وكالات