‏قالت "أحب الشعور بالإرهاق بعد ...." شاهد فيديو نوال الزغبي.

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏يحاول العديد من المشاهير الحفاظ على لياقتهم البدنية، خصوصاً مع توقف الأعمال الفنية، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

وقد لفتت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الأنظار إليها بلياقتها البدنية، وهي تمارس ​الرياضة​ في منزلها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، أثناء ممارستها التمارين الرياضية خلال العزل المنزلي.

وعلّقت نوال على الفيديو، قائلة: "أحب الشعور بالإرهاق بعد التمرين".

Love the feeling of being exhausted after working out 🏋️‍♀️#motivation #tired #strong_woman 💪 #nawalelzoghbi pic.twitter.com/RbsQe6oV7g