شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تجدد الاشتباكات في ابين رغم وجود مراقبين سعوديين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع تعميم هام بشأن المشاركة في الاجتماعات.ووجه التعميم لجميع مدراء عموم مديريات محافظة عدن.هذه نسخة من التعميم وجاء فيه:

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