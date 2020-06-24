شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم منزلا في منطقة الشيخ إسحاق بعدن والان مع التفاصيل

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ندلع حريق هائل في منزل بمنطقة الشيخ اسحاق بعدن ظهر يوم الاربعاء.

وقال مواطنون: اندلع الحريق بمنزل في منطقة الشيخ اسحاق وهرعت سيارة دفاع مدني الى موقع الحريق لاخماده.

وبحسب المواطنون أن الحريق دمر المنزل بشكل كامل



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