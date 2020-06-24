شكرا لقرائتكم خبر عن بن عزيز في النقاط الأمامية بجبهات محافظة الجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، مساء الثلاثاء الأربعاء ، مقاتلي الجيش الوطني في المواقع الأمامية بجبهات محافظة الجوف.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة "بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش المسنودين برجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال ضد جماعة الحوثي". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد الفريق بن عزيز، أن "الجيش الوطني سيظل السد المنيع الذي تتكسر عليه طموحات ملالي طهران عبر أدواتها المتمثلة في جماعة الحوثي، وسيظل أبطال الجيش البواسل جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب اليمني وقيادته الشرعية بالوفاء والولاء للوطن بكل تفان وإخلاص".

وثمن رئيس هيئة الأركان الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إسناد المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة لاستكمال تحرير الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي .