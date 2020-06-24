شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار قوات والحراك يواجهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المجلس الانتقالي الجنوبي قواته , الأربعاء , في شوارع مدينة كريتر بمحافظة عدن جنوبي اليمن , في خطوة استباقية غداة دعوات لفصائل في الحراك الجنوبي للتظاهر. وقالت مصادر محلية ان قوات لواء العاصفة انتشرت بشكل مكثف في مدينة كريتر , تمركزت مدرعات وأطقم عسكرية في الشارع الرئيس وقرب مباني البنوك ومؤسسة المياه . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

وجاء هذا الانتشار بعد دعوات لفصائل الحراك وناشطون لإقامة تظاهرة احتجاجا على تواصل اعتقال الناشط عبد الفتاح جماجم لحوالي ثلاثة أسابيع على التوالي من قبل قوات العاصفة التي تخضع بشكل مباشر لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

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