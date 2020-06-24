شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مكثفة لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة .. تضم بن دغر والميسري وجباري وبن بريك والعيسي والمخلافي تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:53 مساءً - كشف موقع المشهد الدولي المقربة من الرئاسة اليمنية المقيمة بالرياض عن تحركات لتشكيل حكومة تضم الانتقالي.. وذكر الموقع في تقرير تعيد”الحياة اليمنية” نشره كما ورد:

جديد الخليج 365

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افاد مصدر خاص ان الرئيس عبدربه منصور هادي استدعاء جميع مستشاريه إلى العاصمة السعودية الرياض وذلك لإجراء بعض المناقشات حول تنفيذ اتفاق الرياض.

واكدت المصادر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وتضم الحكومة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار المصدر ان الحكومة تشمل تعيين عبدالعزيز جباري نائب لرئيس الوزراء لشئون السياسية، والأستاذ عبدالملك المخلافي نائب لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وأحمد صالح العيسي نائب لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، والدكتور ناصر الخبجي نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصادية، وأحمد الميسري نائب لرئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن.

واكدت المصادر تعيين الفريق صغير بن عزيز وزيرا للدفاع، وأحمد سعيد بن بريك محافظا لعدن، وسوف ينشر مرقع المشهد الدولي في وقت لاحقاً التفاصيل الكاملة حول تشكيل الحكومة. كما تضم الحكومة ثلاثين عضوًا من جميع الأحزاب السياسية وستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة عملها.

المصادر أكدت أن الطائرة الرئاسية اقلعت من مطار القاهرة صباح اليوم باتجاه الرياض وعلى متنها جميع المستشارين.