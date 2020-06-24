شكرا لقرائتكم خبر عن "الشريك" يكشف عن القوات التي اعتقلت"الميسري" ويؤكد صعوبة حالته الصحية بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأربعاء 24 يونيو 2020 01:53 مساءً - أكد الناشط الحقوقي الجنوبي أنيس الشريك أن قوات العاصفة اعتقلت الجريح المدعو"محمد أحمد الميسري" وقامت برميه في أحد السجون رغم صعوبة حالته الصحية وعدم وجود أي تهمة ضده.

وقال الشريك في منشور له : إن المعتقل الميسري ليس جريحا فقط ، بل جريحا و معاقا بسبب إصابته في 2015, فالميسري لا يستطيع أن يعمل شيئا حتى التحرك بطبيعته وذلك بسبب تعرضه للإصابة ولا يستطيع التحرك إلا عن طريق كرسي المعاقين"

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وأضاف الشريك : حاولنا أن نتطرق إلى هذه القضية منذ بدايتها، ولكن بسبب رفض والد محمد الميسري التحدث بها، خوفا من أي عواقب أخرى تظهر لهم ..

وتابع : "قمنا بدورنا بالبحث عن مصير الجريح والمعاق الميسري وبأي من السجون يتواجد، وللأسف لقد مارس بعض قيادات أمن عدن إيهام والد الجريح والكبير بالسن محمد الميسري أن ابنه معتقل في سجن البحث الجنائي لكي يتم الضغط عليه ليتنازل عن أطفاله ومنزله لزوجة المعتقل".

وأكد أن من خلال تواصله شخصيا مع نيابة البحث الجنائي تبين أنه لا وجود له (الميسري) بالبحث الجنائي ولا علاقه لهم باعتقاله.

واستطرد قائلا : اتضح من خلال بحثنا المستمر أن الجريح المعاق معتقل في أحد السجون التابعة للعاصفة بقيادة" أوسان العنشلي"،ومنذ ذلك الوقت وحتى لحظه كتابة المنشور والجريح مرمي في السجن ولا يعرف عنه شيئا ولا توجد ضده أي تهمة .