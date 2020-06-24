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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..السعودية تنقلب على الرئيس هادي وتفسد فرحة انتصارات قوات الشرعية وترسل قبل قليل فرقة عسكرية لانقاذ الانتقالي من هزيمة ساحقة في جعار وزنجبار

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