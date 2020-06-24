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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصور التي هزت وجدان كل جنوبي وجعلتهم يذرفون الدموع من شدة القهر ويلعنون الانتقالي والشرعية والتحالف ( 4 صور ابكت كل جنوبي )

في الوقت الذي يرفل فيه عيدروس الزبيدي ونائبه بن بريك بالنعيم ورغد العيش في فنادق الامارات مع عائلاتهم واقاربهم لايجد ابناء الجنوب البسطاء الذين يضحون بارواحهم القوت الضروري وابسط مقومات الحياة .

فقد افاد مصدر لكريتر سكاي بالعثور على ورقة بجانب جثة شهيد بقوات المجلس الانتقالي تحتوي على عدد من المتطلبات.

وقال المصدر لكريتر سكاي: وجدنا ورقة كانت موجودة بداخل جعبة الشهيد وجدها شقيقي بعدما ذهب الوالد يستلم جثمان ابن اخيه من مستشفئ باصهيب وذراعه اليسرى مبتورة ومحطوطة بجانب جثمانه.

واضاف المصدر: قمنا بفتخ الورقة وكل منا يشاهد الآخر بدهشة من بساطة الطلبات المكتوبة.

وأشار المصدر الى ان الورقة كان مكتوب فيها المتطلبات الآتية: دقيق حليب دانو حفائظ رقم 4 بصل زبادي

وعبر المصدر عن تعاطفه مع الشهيد قائلا: رافقته الورقة الى الخطوط الامامية لم يكن يعلم بأنه لن يعود لأبناءه بهذه المتطلبات البسيطة وسيفارق أسرته دون وداع.

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