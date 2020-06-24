إب: جرف أكثر من 150 كشك بيع بإيعاز من قيادي حوثي

جرفت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 150 كشك بيع، جنوب مدينة إب، وسط اليمن، لصالح سوق مستحدث يتبع قيادي حوثي.



وقالت مصادر محلية، إن مكتب الأشغال وبحماية من أمن مليشيا الحوثي، قام بجرف 150 كشك من الشارع العام في منطقة شبان التابع لمديرية جبلة، جنوب إب، من دون إخطار مسبق للباعة الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لخسائر فادحة.



ونظم باعة ومواطنون يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة إب، رفضا لما تعرضوا له من قبل مليشيا الحوثي، ومطالبين بتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار.



وأكد المحتجون تعرضهم للظلم والإجحاف، وجرف مصدر رزقهم دون سابق إنذار، مؤكدين أنهم يعملون بشكل قانوني وبتصاريح من مكتب الأشغال مقابل رسوم شهرية، واتاوات أخرى.



وأفاد المحتجون أن الحملة التي تعرض لها بسطاء الناس، لم تكن من أجل إنهاء الزحام ولكنها كانت خدمة لأحد المستثمرين من قيادات مليشيا الحوثي والذي قام بإنشاء سوق جملة ويرغب بأن يستأجر منه الباعة بعد أن تم تدمير بسطاتهم واكشاكهم.



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