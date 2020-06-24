شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. جهود "العسكرية الثانية" في تثبت الأمن بحضرموت خلال السنوات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعرض الفيديو التالي الجهود التي بذلتها قوات النخبة الحضرمية، ضمن المنطقة العسكرية الثانية، على مستوى مكافحة الإرهاب، وتثبيت الأمن، بعد طرد عناصر القاعدة من عاصمة المحافظة.



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