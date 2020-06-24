شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة مصرية وجزائرية لقصف الحوثيين السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دانت مصر والجزائر بشدة القصف الحوثي الأخير على السعودية، وعبرتا عن تضامنهما مع المملكة ووقوفهما معها في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

وعبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استنكارها الشديد "للقصف الذي طال عاصمة السعودية وتجدد رفضها الكامل لأي اعتداء على أي بلد عربي". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكدت "تضامنها التام مع السعودية الشقيقة" داعية إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة وتفضيل لغة الحوار كسبيل أنجع لتجاوز كل الخلافات من أي طبيعة كانت".

فيما أكدت الخارجية المصرية "تضامن مصر الكامل، حكومة وشعبا، ووقوفها مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها".

وشددت على أن مصر تدعم السعودية "في كل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب الغاشم".

وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية أمس الاثنين، أن قواته اعترضت عدة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عملية هجومية واسعة أطلق عليها "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض، طالت وزارتي الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران.

وأضاف أنها تمت باستخدام صواريخ بالستية ومجنحة من نوعي "قدس" "وذوالفقار" وطائرات مسيرة.