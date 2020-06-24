شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي جديد على السعودية.. ما الرسائل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكبر عملية هجومية على السعودية هكذا وصف الحوثيون عملية أطلقوا عليها توازن الردع الرابعة التي استهدفت عددا من المواقع السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

بينما أكد التحالف العربي أن قواته دمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه الرياض قال إنها تأتي ضمن محاولات استهداف المدنيين. تصعيد جديد يأتي بعد بوادر أظهرها الطرفان لدخول مفاوضات بهدف إنهاء الحرب في اليمن.

فهل ينسف التوتر الجديد أي فرص للهدنة؟ وما هي حسابات كل طرف من خلال مواصلة استهداف الآخر؟

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