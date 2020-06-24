شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين هجمات الحوثيين الصاروخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء، هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.

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وقال راب في بيان: "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

وأضاف: "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ العملية الهجومية الأكبر "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض.

من جهته، أعلن التحالف العربي، أن قواته اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا، أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.