شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا وزارة الدفاع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة نفذت العملية الهجومية الأكبر/ توازن الردع الرابعة/ على السعودية. وأوضح سريع أنه جرى إطلاق عدة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة مستهدفة وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن



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