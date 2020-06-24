شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد عسكري رفيع في القوات الموالية للرئيس هادي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل العميد الركن ناجي علي حنشل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في المعارك مع الحوثيين غربي محافظة مأرب. وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك قدم العزاء والمواساة لأسرة القتيل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements المحافظ “محروس” يتهم طرف ثالث بتسهيل السيطرة على “سقطرى” مصر ترحب بالاستجابة لطلب التحالف وقف إطلاق النار في اليمن عملية توازن الردع الرابعة تنذرُ بما هو أشد وعلى التحالف إيقاف العدوان ورفع الحصار إجلاء دفعة جديدة من العالقين في مصر غدًا 15 حزبا يمنيا تدعو هادي لوقف عبث "الانتقالي" في سقطرى وعدن

#مأرب

مصرع العميد الركن/ ناجي علي حنشل (رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة) بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مارب pic.twitter.com/8hO5P2PALT — أبو علي الحاشدي (@0Wtkw) June 23, 2020 "> "> #مأرب

مصرع العميد الركن/ ناجي علي حنشل (رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة) بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مارب pic.twitter.com/8hO5P2PALT — أبو علي الحاشدي (@0Wtkw) June 23, 2020 /photo/1 /photo/1 وأشارت الوكالة إلى أن حنشل قتل أثناء "تصدره الصفوف وقيادة المعارك" ضد الحوثيين في جبهة صرواح بالمحافظة المذكورة يوم الثلاثاء.

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