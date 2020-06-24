شكرا لبحثكم عن خبر الان.. السعودية ارسلت مراقبين لتطبيق وقف اطلاق النار في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وصلت قبل قليل لجنة المراقبة السعودية الى خطوط التماس بين الشرعية والانتقالي بابين.

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وقال موقع كريتر سكاي وفقا عن مصادر لم يسمها :وصلت لجنة المراقبة السعودية الى جبهة القتال بين الشرعية والانتقالي للاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار.

واختتم:ياتي ذلك بعد تجدد المعارك بين الشرعية والانتقالي.