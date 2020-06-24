شكرا لبحثكم عن خبر برفيسور يمني يرد على الاماراتي ضاحي خلفان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شن البرفيسور اليمني أيوب قاسم الحمادي هجوما غير متوقع على نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على خلفية الهجوم الذي أعتاد الأخير على شنه على اليمن .

وقال الحمادي وهو مهندس الهندسة الكهربائية و نظم المعلومات العصبية في جامعة أتوـ فون ـ جوريكه بمدينة ماجديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن كل ابن ابناء اليمن في كل زاوية في العالم مكافح و يحترم غيره و يتعلم يتعايش و لا يهمه من تكون انت او غيرك .

وجاء في رد الحمادي : هذا يهاجم اليمن بشكل مقرف و مستمر و كأنه ارتقى فوق البشر او كأنهم مفجرين الثورة الصناعية. اخي اعقل قليل اليمن تعتبر امة مقارنة بالامارات و لو نظرنا فقط للحجرية وهي مجرد قرى اي لم اتحدث عن محافظة و لم اقول اليمن الشمالي فسوف تجد ان فيها من يحمل الدكتوراه فوق ٥٠٠ شخص اي اكثر من هم في دولتك برغم القات و من هم من عزلة واحدة قدس فوق ٤٨ دكتور و من الأعبوس لا تخلو قرية فيها من ٥ كحد أدنى حملة دكتوراه و لك تصور ان فيها ٢٤ قرية اي عدد من يحمل الدكتوراه فيها يتجاوز الـ ١٠٠ و ربما الضعف وهذه فقط منطقة و لم اقول حتى محافظة و لم اتحدث عن اليمن الشمالي او اليمن بشكل عام.

وتابع البرفيسور اليمني : الذي يسمعكم يظن انكم مخترعون و فلاسفة و حكماء و علماء و منتجون و رجال فكر و أدب و انتم مجرد صدفة في التاريخ و المنطقة و تكملة عدد, و رغم المال لم ترتقوا لا بعلم ولا خلق و ياليت تنضجوا و تتركوا غيركم يعيشون كما يريدون صحيح قلة عقل. و لك ان تعرف ان ابناء اليمن في كل زاوية في العالم مكافح و يحترم غيره و يتعلم يتعايش و لا يهمه من تكون انت او غيرك. و لو بحثنا فقط في الخارج من هم من ابناء تعز و اب برفيسورات و دكاترة فسوف تخجل من حالك و لو جمعنا انتاجهم العلمي و المعرفي فعلى ثقة رصيدهم اكثر من سكان الامارات . نسيت اقول لك ان مذهب آل نهيان وآل مكتوم اي حكامك و اسيادك هو مذهب المالكي اي شخص من الحجرية أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني.

وأختتم الرجل رده بالقول : لقيتم امامكم كم يمني مرتزق وظننتم انهم هم اليمن قلة عقل.

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وفقا لويكبيديا في الحمادي ناشر لمئات الأبحاث والعديد من الكتب العلمية شارك وحكم في عشرات المؤتمرات وورش العمل العلمية الدولية، عمل وأدار العشرات من المشاريع الصناعية والبحثية بشراكة مع مؤسسات بحثية وصناعية مرموقة , على الصعيد الإجتماعى ساهم في جهود إدماج الأجانب في المجتمع في ولاية ساكسن أنهالت الألمانية وعولمة عاصمتها ماجديبورج .

ويقود برفيسور الحمادي أكثر من 24 مشروع علميا في مجالات تقنية عديدة كتطوير نظم المجسات وهندسة الإستشعار في المجال الصناعي والطبي في ألمانيا , بعض نتائج البحث العلمي للبرفيسور الحمادي منشورة في ما يقارب من 300 بحث علمي في مؤتمرات دولية ومجلات محكمة وكتب . كما نال العديد من الجوائز العلميه للابحاث ، و حكم العديد من المؤتمرات والمجلات الدوليه.

فريق البرفيسور الحمادي العلمى NIT يتكون من أكثر من 20 دكتور ومهندس ، و اشرف حتى منتصف عام 2016 على أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه . بالإضافة لما سبق انتخب برفيسور الحمادى كذلك كعضو رئاسة في الائتلاف Alliance 3Dsensation و الذي ينطوي تحته أكثر من 60 مركز بحثي وصناعي و شركات صغيرة وكبيرة في ألمانيا للفترة من 2014 و حتى 2020 كما أنه عضو مؤسس في تجمع مشاريع النخبة الألمانيه في بحوث تكامل الإنسان والآلة و الممولة من مؤسسة البحوث الألمانية DFG من 2008 و حتى 2020 .

في مجال العمل الاجتماعي وفقا لما رصده يمن فويس منح برفيسور الحمادي وسام أفضل شخصية في ولاية ساكسن أنهالت للعام 2009 نظراً لجهوده في مجال دمج وتكامل الأجانب في المجتمع الألماني في الولاية وعولمة عاصمتها ماجديبورج. كما أنه مؤسس أكبر جمعية إسلامية في الولاية , والتي مقرها مدينة ماجديبورج، انتخب كعضو في المجلس إلاستشاري في 1996 في عاصمة الولاية ماجديبورج وأختير متحدث باسم الطلاب والأجانب في جامعة أوتو فون-غريكي ماجديبورج.