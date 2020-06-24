محافظ عدن يقيد حركة الوكلاء بتعميم رسمي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع تعميم هام بشأن المشاركة في الاجتماعات.

ووجه التعميم لجميع مدراء عموم مديريات محافظة عدن.

هذه نسخة من التعميم وجاء فيه:



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