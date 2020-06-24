"المشتركة" تكسر 4 هجمات حوثية في شمال وغرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

الخليج 365 ـ الضالع

كسرت القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية اربع هجمات حوثية واسعة على قطاعات الفاخر وباب غلق وبتار والثوخب، شمال غربي الضالع (جنوبي اليمن).



ووفق مصدر عسكري ميداني، وجهت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضربات خاطفة ودقيقة لعدد من الهجمات الحوثية التي نفذتها على عدة مراحل.

Advertisements

وكان لسلاح الدروع دور فاعل في شل قدرات المليشيا وإرباك أنساقها الهجومية، وفقا للمصدر، ما اجبرها على التراجع في هجماتها التي شنًّة أولها على قطاعي حبيل يحيى والثُوخب شمال شرقي مديرية الحُشا، اعقبه هجوم ثان على قطاعي بتار وصبيرة-الجب، لتجدد الكرَّة بهجوم ثالث على قطاع الفاخر، ثم قطاع "هجار-باب غلق"، وهو الهجوم الاخير وكانت قد نفذته صباح الثلاثاء.

واسفرت المواجهات عن مصرع عدد من العناصر الحوثية بينها قيادات ميدانية حيث شوهدت مركبات تنقلها وتغادر باتجاه مدينة إب.

وكانت المليشيا استقدمت تعزيزات بشرية كبيرة لتعزير صفوق مقاتليها في مختلف الجبهات الواقعة شمال غربي الضالع