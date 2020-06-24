إصابة مواطن ونجله بانفجار لغم حوثي في حجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

الخليج 365 ـ حجة

أصيب مواطن ونجله اثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي، الثلاثاء 23 يونيو 2020م، بمديرية عبس محافظة حجة (شمال غرب اليمن).



Advertisements

وذكرت مصادر محلية، أن لغما أرضيا من مخلفات المليشيا الحوثية انفجر اثناء مرور سيارة كان على متنها المواطن محمد شوعي ساحلي ونجله في احد طرقات قرية العقدة عزلة بني حسن ما أدى الى تعرضهما لإصابات بالغة.

ولفتت المصادر ان محمد ساحلي ونجله كانا في طريقهما الى منزلهما عائدين من مزرعتهم.

وأشارت المصادر الى أن مواطنين قاموا بنقل المواطن محمد ساحلي ونجله إلى أحد المراكز الصحية القريبة لتلقي العلاج اللازم.