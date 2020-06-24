الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أسقطت الدفاعات الجوية الحكومية، طائرة مسيَّرة (مفخخة) تابعة لميلشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، في محافظة صعدة، (شمالي اليمن).
وقال مصدر عسكري ميدانية إن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية أسقطت طائرة مسيَّرة (مفخخة) لميلشيا الحوثي فوق سماء مديرية كتاف، بمحافظة صعدة.
وأشار إلى ان "المسيَّرة" كانت تحاول اختراق أجواء مواقع تتمركز فيها وحدات القوات الحكومية في مديرية كتاف.
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