الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أسقطت الدفاعات الجوية الحكومية، طائرة مسيَّرة (مفخخة) تابعة لميلشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، في محافظة صعدة، (شمالي اليمن).

Advertisements وقال مصدر عسكري ميدانية إن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية أسقطت طائرة مسيَّرة (مفخخة) لميلشيا الحوثي فوق سماء مديرية كتاف، بمحافظة صعدة. وأشار إلى ان "المسيَّرة" كانت تحاول اختراق أجواء مواقع تتمركز فيها وحدات القوات الحكومية في مديرية كتاف.

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