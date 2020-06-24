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الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020

الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيَّرة حوثية في صعدة

متابعات_ الخليج 365

أسقطت الدفاعات الجوية الحكومية، طائرة مسيَّرة (مفخخة) تابعة لميلشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيا، في محافظة صعدة، (شمالي اليمن).

 

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وقال مصدر عسكري ميدانية إن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية أسقطت طائرة مسيَّرة (مفخخة) لميلشيا الحوثي فوق سماء مديرية كتاف، بمحافظة صعدة.

 

وأشار إلى ان "المسيَّرة" كانت تحاول اختراق أجواء مواقع تتمركز فيها وحدات القوات الحكومية في مديرية كتاف.

 

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