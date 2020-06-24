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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى بقصف للتحالف في كتاف شرق صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية.
وكثف التحالف غارات على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية
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