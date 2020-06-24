قتلى وجرحى بقصف للتحالف في كتاف شرق صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن التحالف استهدف بأكثر من غارة مواقع للمليشيا في مديرية كتاف شرقي المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الحوثية. وكثف التحالف غارات على أهداف للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية

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