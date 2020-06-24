شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري شهير يكشف عن مرض سيصيب الكثيرين بعد رفع الحظر !.. "فيديو " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، أن الكثير من الأشخاص سيصابون بما يسمى “متلازمة الكوخ” بعدما تم رفع الحظر.
وأوضح الحبيب في لقاء لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هذه المتلازمة لها عدد من الأعراض، وهي الخمول والحزن والقلق والتوتر والأرق وزيادة الرغبة في الأكل ونقص التركيز، بالإضافة إلى الاندفاعية لأن القدرة على التحمل لدى الشخص تكون أقل.
وأضاف أن أعراض متلازمة الكوخ إذا أثرت على الإنتاجية الحياتية أو الزوجية أو الوظيفية أو الدراسية أو الاجتماعية، فهذا معناه وجود خلل نفسي يستوجب العلاج، وإذا لم تؤثر فهذا يعني أنها مجرد عارض سيزول مع الوقت.
وبين أن أفضل الطرق لعلاج هذه المتلازمة، هو التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، والتغذية الجيدة وممارسة الرياضة، مضيفاً أنه من المفيد أيضاً تطوير العقل من خلال الاشتراك في دورات تدريبية لتنشيط الذهن.
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