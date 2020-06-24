شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يحجب تغريدة جزئياً لـ «ترامب» ويحذر المتابعين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جدد موقع التواصل الإجتماعي خلافه مع الرئيس الأمريكي " ترامب " واضعاً علامة تحذيرية على إحدى تغريداته الأخيرة .
وقال " ترامب " في التغريدة التي اعتبرها " تويتر " تنتهك القواعد : لن تكون هناك أبدًا أي منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم.. إذا حاولوا ذلك سيُواجهون قوة جدية .
وأكد " تويتر " ان تلك التغريدة تتعلق بسلوك مسئ ، وقام بحجب التغريدة جزئياً وفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها .
وكان الخلاف قد اشتعل بين "ترامب "ومواقع التواصل الإجتماعي وخاصة" تويتر " مؤخراً بسبب قيود على بعض تغريداته التي رآها "تويتر " تحرض على العننف ، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه بصدد وضع حد لمواقع التواصل وتقييد سيطرتها على الحياة .
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