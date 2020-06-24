شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : بيان عاجل من سلطنة عمان عن إجراءات السعودية بشأن موسم الحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء ، ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٥ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان؛ بيانًا بشأن الإجراءات التي أعلنها السلطات السعودية حول موسم الحج للعام الجاري في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.

أشادت الوزارة بالبيان الصادر من السلطات المختصة في السعودية‬، بشأن إقامة حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة من داخل المملكة، لما في هذا البيان من حفظ للمقاصد الشرعية، ومراعاة لسلامة الحجيج من جائحة.

‏وأكدت "الأوقاف العمانية" عدم ترتب أي التزامات على المسجلين في نظام الحج الإلكتروني لموسم الحج لعام 1441هـ، بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم.

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وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن "الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا وليس لديهم أمراض مزمنة"، مؤكدًا أن "قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لا بد منه".

وأضاف وزير الصحة: "وضعنا خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام، والحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، كما سيخضع العاملون في الحج للفحص قبل بدء المناسك".

وأشار "الربيعة"، إلى أن خطة الحج تشمل "إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك، ووضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام"، مؤكدًا أنه "لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض".

من جانبه، أوضح وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح، أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين، لافتًا إلى أن فيروس كورونا يواصل التفشي، وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت أمس، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.