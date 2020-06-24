شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هـــام : “5 أطعمة ومشروبات” لا تتناولها نهائيُا لإنها تصيب القلب وتؤدي للوفاة المباشره " تعرف عليها الان واحمي نفسك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناول موقع “ذا ديلي ميل” المهتم بأخبار الطعام والشراب، أبزر الأطعمة والمشروبات التي يتجنبها الأطباء، كما نشر موقع “سبوتنيك” تقريرًا عن ذلك مرجعا السبب وراء ابتعاد الغالبية العظمى من الأطباء عن بعض المنتجات، إلى أنهم يدركون أضرار الأطعمة والمشروبات غير الصحية على الجسم بشكل أكبر من غيرهم. وشملت قائمة الأطعمة والمشروبات التي لا يتناولها الأطباء نهائيا على 30 نوعا، أبرزها:

1- اللحوم المصنعة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول والصوديوم، وانخفاض قيمتها الغذائية، لذلك لا يتناول الأطباء اللحوم المصنعة مثل البرغر والسوسيس والسجق وغيرها.

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وينصح الأطباء بإعداد تلك اللحوم منزليا قدر المستطاع، مع إضافة البيض والجبن والخضروات إليها لزيادة العناصر الغذائية في الوجبة.

2- الأطعمة الملونة ، فأغلبها تحتوي على ألوان صناعية مثل الأحمر والأصفر والأزرق، والتي يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

3- المقليات ، إذ يحذر منها الأطباء لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة الناتجة عن غليان الزيت. وتسبب الأطعمة المقلية مثل أصابع البطاطس وشرائح الدجاج المقرمشة، ارتفاع الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

4- مشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، فهي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من الوزن والسمنة، بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكريات والمواد الكيميائية.

وبدلا من تناول مشروبات الطاقة، يفضل الأطباء الحركة وممارسة الرياضة، لأن تلك المشروبات تحتوي على كمية كبيرة من الفركتوز والكافيين، ويضاف إلى مشروبات الطاقة بعض المواد المصنعة لإكسابها نكهة ولونا مميزا، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة القلب، ويعزز الوفاة المبكرة.

5- الحليب الخالي الدسم، إذ يقول الأطباء إن تناول الحليب الخالي أو القليل الدسم من المشروبات الجيدة، إلا أن هذا النوع من الحليب يزيد الدهون في الجسم.