شكرا لمتابعة خبر عن الصحفي والإعلامي السعودي عضوان الاحمدي يهاجم المدعو هاني بن بريك بعد استخفافه بقيادة المملكة العربية السعودية وبن بريك يرد شاهد مادار بينهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد الكاتب، والصحافي، وإلاعلامي السعودي.

ورئيس تحرير إندبندنت عربية عضوان الاحمدي على المليشاوي هاني بن بريك بعد تغريدة لهاني بن بريك استخف فيها بقيادة السعودية وقال عضوان الاحمدي ‏هذه اللغة الاستخفافية بالسعودية وقادتها مرفوضة.

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ولا يمكن تجاوز هذا التحدي العلني من قبل رموز المجلس الانتقالي للرياض وحكومتها. هناك شرعية يمنية من أجلها ضحت السعودية وكذلك التحالف بدماء الآلاف لاستعادتها.

الأجندة الفردية ستذهب مع الريح. احترموا تضحيات السعودية.

هذا وقد كان غرد المدعو هاني بن بريك قائلا ‏الحكومة الإخونجية اليمنية من الرياض وفي ضيافة السعودية تستخف بالسعودية ملكا وولي عهد وشعبا على مرأى ومشهد العالم، منذ توقيع اتفاق الرياض ومماطلتها فيه وصولا لغزو الجنوب وتسليم الشمال للحوثي، وأخيرا خرق اتفاق إطلاق النار الذي بدؤوه.

ورجال الجنوب سيقومون بالواجب والحرج مرفوع.

فيما وبعد أن عرف المدعو هاني بن بريك أن عضوان الاحمدي سعودي حاول يرد هاني بن بريك قائلا ‏‎أخي عضوان كلامي واضح، ما تصنعه حكومة الإخونج اليمنية هو الاستخفاف الذي ما بعده، خرق لكل ما يتفق عليه ويتم توقيعه برعاية السعوية، وترك الحوثي وتسليمه محافظات حررت بتضحيات الرجال والتوجه للجنوب. ماذا تسمي هذا الفعل؟! تغريدتي تمس الحكومة الإخونجية التي لم تحترم السعودية ولم تقدرها.

وبعدها حاول الصحفي السعودي الاحمدي يرد على المدعو هاني بن بريك قائلا

‏‎هناك اتفاق الرياض وهناك دعوة له. احترام الاتفاق أولى من المناكفات الإلكترونية والتخوين.

لم يمض على دعوة جميع الأطراف لطاولة الاتفاق مجدداً سوى ٤٨ ساعة. الحوثي يطلق الصواريخ الدرونز باتجاه السعودية وأنتم تطلقون التغريدات تجاه بعضكم.

وحاول هاني بن بريك أن يستقطب ويستعطف الصحفي بالكلام قائلا له ‏‎لعلك غير متابع أخي خرقهم لاتفاق ايقاف إطلاق النار بعد إعلانه بساعات، وقبل أن يصل المراقبون الذين تحدث عنهم سعادة السفير آل جابر.

أخي عضوان إن حرقتنا لكل التضحيات التي قدمت منذ 2015م وفي مقدمتها تضحيات السعودية والإمارات وأحب رجالنا الذين فقدناهم، أمام عبث إخونجي ينفذ أوامر قطر.

هذا وقد تدخل جمال بن عطاف القيادي في مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا قائلا

‏‎وماهو قول عضوان الأحمري عن الاستخفاف بعدم وقف الحرب الذي وافقت عليه الحكومة..

ممكن تغريدة لنعرف ايش تسميه ام البوصلة حقك في تويتر ضد المجلس وقياداته فقط!!

ولكن هاني بن بريك حاول توضيح الأمر لابن عطاف أن الاحمدي سعودي وليس يمني حتى لا يدخل معه في مهاترات