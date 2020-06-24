شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏أظهرت مدى جمالها بدون مكياج وهي على الشاطئ...شاهد أجمل صورة للكويتية "حليمة بولند" وكيف كانت مغرية جدا..(‏.صور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏لفتت الاعلامية الكويتية حليمة بولند النظر بظهورها على البحر بدون مكياج، فضلا عن مقطع فيديو لها ولوالدها نشرته عبر حسابها، بمناسبة عيد الأب لأول مرة.

وأطلت حليمة بولند مؤخراً بدون مكياج نهائياً من عطلتها العائلية الصيفية على البحر، وذلك من خلال صور لها عبر حسابها.

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ومن جهة أخرى نشرت مقطع فيديو لها ولوالدها عبر حسابها "سناب شات" وإبتسامة تظلل وجهيهما ، ثم قبلته على وجنته وعنونت المقطع بـ "عيد أب سعيد" حيث تفاعل العديد مع المقطع.