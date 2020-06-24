شكرا لمتابعة خبر عن محافظة جنوبية تباغت الجميع بعلم جديد ليس علم الشرعية ولا الانتقالي ولا العلم الاماراتي او السعودي..شاهد العلم الجديد لهذه المحافظة (صورة العلم الجديد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - محافظة جنوبية تباغت الجميع بعلم جديد ليس علم الشرعية ولا الانتقالي ولا العلم الاماراتي او السعودي..شاهد العلم الجديد لهذه المحافظة (صورة العلم الجديد)

2020/06/24 الساعة 11:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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