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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة: مهدي المشاط يأمر باعدام مشرف حوثي اقدم على عمل فاضح ومحرم شرعا اهتزت له السموات والارض..لن تصدق ماذا فعل هذا المشرف القذر

2020/06/24 الساعة 10:29 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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