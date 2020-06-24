شكرا لبحثكم عن خبر مفاجأة.. هذا المكتوب في ورقة وجدت بجوار جثة شهيد من قوات المجلس الانتقالي في ابين .. صور والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر لكريتر سكاي بالعثور على ورقة بجانب جثة شهيد بقوات المجلس الانتقالي تحتوي على عدد من المتطلبات.

وقال المصدر لكريتر سكاي: وجدنا ورقة كانت موجودة بداخل جعبة الشهيد وجدها شقيقي بعدما ذهب الوالد يستلم جثمان ابن اخيه من مستشفئ باصهيب وذراعه اليسرى مبتورة ومحطوطة بجانب جثمانه.

واضاف المصدر: قمنا بفتخ الورقة وكل منا يشاهد الآخر بدهشة من بساطة الطلبات المكتوبة.

وأشار المصدر الى ان الورقة كان مكتوب فيها المتطلبات الآتية: دقيق حليب دانو حفائظ رقم 4 بصل زبادي

وعبر المصدر عن تعاطفه مع الشهيد قائلا: رافقته الورقة الى الخطوط الامامية لم يكن يعلم بأنه لن يعود لأبناءه بهذه المتطلبات البسيطة وسيفارق أسرته دون وداع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. هذا المكتوب في ورقة وجدت بجوار جثة شهيد من قوات المجلس الانتقالي في ابين .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.