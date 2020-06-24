شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تصدر بيانا هاما عقب تطورات خطيرة ضد السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت سلطنة عمان، الثلاثاء؛ بيانًا عاجلًا، بعد تطورات خطيرة تعرّضت لها السعودية في أقل من 24 ساعة، من جانب تنظيم الحوثي في اليمن الموالي لإيران.

وأعربت سلطنة عمان، عن أسفها العميق لاستهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتي نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

ودعت السلطنة إلى العمل على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة، والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في اليمنية.

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وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، اعترض ودمّر؛ صاروخًا بالستيًّا أطلقه الحوثي من صنعاء في الأراضي اليمنية تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وجاءت محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، بعد ساعات على محاولة "الحوثي" إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية، تمكن التحالف أيضًا من التصدي لها.

ورفضت سلطنة عمان في عام 2015 الانضمام إلى التحالف الذي شكلته السعودية والإمارات لقتال الحوثيين في اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، وطالبت باللجوء إلى الحوار وعدم الانجرار إلى الحرب.